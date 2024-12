Gaudino e Little Phil lanciano il 2025 de La Maison della danza

"Come hanno potuto verificare le tantissime ballerine che hanno partecipato agli eventi formativi di modern con il M. Oliviero Bifulco, hip hop con Simone Spillo Milani e classico con la maître de ballet Kristina Grigorova, gli stage non sono semplici lezioni di danza; non si tratta infatti di incontrare insegnanti famosi bensì di vivere esperienze uniche, l’opportunità di migliorarsi tecnicamente imparando nuovi metodi e diversi approcci a quei passi che credevi di conoscere e che forse hanno bisogno di essere potenziati" ricorda il Maestro Roberto Scortecci direttore artistica de La Maison della Danza.

Due lezioni per ogni stage, una per la fascia di età 10–14 anni (intermedio) e l’altra per le over 14 (avanzato), sono quelle in arrivo per il 2025. Per prenotare il proprio posto (le classi saranno a numero chiuso) sarà sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258.

Si parte domenica 2 febbraio 2025 con Alessio Gaudino. Classe 1993 è entrato a fa parte della XV edizione di Amici presentato da Veronica Peparini e si è fatto subito notare per il suo indiscutibile talento. Dopo la partecipazione ad Amici, durante la quale conquista l’accesso alla fase serale nella squadra Blu diretta da J-Ax e Nek, è stato scelto per Amici Speciali – dove dopo aver vinto la prima puntata ha conquistato la finalissima - ed è entrato a far parte dei ballerini professionisti del talent show di Maria de Filippi. Grazie alla sua bravura e talento partecipa anche a Italia’s Got Talent, entra nel corpo di ballo di Miss Italia e di X Factor e prende parte ad un video musicale di Mario Biondi.

Si prosegue domenica 30 marzo 2025 con Little Phil. La sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebri star quali Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys, Justine Timberlake, Mc Lyte, Brandy, Outkast e Wu Tang.