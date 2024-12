Furto di statuine nel presepe di Cesa

Furto nel presepe di Cesa: a sparire sono state le statue raffiguranti la Madonna e il bue. A essere stato preso di mira è stata la rappresentazione davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Lucia. Un episodio che non ha tardato a destare l’indignazione della comunità che, attraverso i social, ha denunciato quanto accaduto. Sentimento condiviso anche da Nicola Gentile, consigliere del gruppo civico 24 x Marciano della Chiana che su Facebook ha scritto: "Questi atteggiamenti ci infastidiscono e ci indignano. Il fatto che qualcuno creda di poter fare quello che gli pare nel nostro territorio è il risultato del degrado culturale e della mancanza di rispetto per le tradizioni e per il credo di tutta la comunità".