Ladri nella sede della Cgil di Montevarchi, la denuncia del sindacato

Montevarchi (Arezzo), 3 gennaio 2024 – La Cgil di Arezzo denuncia un’effrazione avvenuta nella sede di Montevarchi, dove la notte scorsa è stata forzata e rotta la porta laterale d'ingresso.

I ladri hanno aperto armadi e cassetti ma non hanno trovato nulla per loro significativo, a parte alcuni spiccioli. E all'interno della sede non hanno fatto atti vandalici. La Cgil ha sporto denuncia e stamani sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi.