Fosco Bruschi compie 80 anni tutti di corsa

"Corri ragazzo corri!". Il titolo del romanzo di Uri Orlev, visto anche come trasposizione del celebre "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni, si è trasformato nella dedica più significativa che gli potessero scrivere sulla torta di compleanno, trattandosi del pioniere del podismo a Sansepolcro. Una festa leggermente posticipata per Fosco Bruschi, che martedì 15 ottobre scorso ha compiuto 80 anni, ma è solo un dettaglio. A giudicare dal suo aspetto, è più che mai il caso di dire che non li dimostra. Conosciuto anche per essere il padre di Palmiro, il gelatiere artigiano primo campione d’Italia nel 1994 e ambasciatore nel mondo del gelato italiano, Bruschi – ma per tutti semplicemente Fosco – è stato un atleta di livello nazionale: nel suo palmares un Giro dell’Umbria (corsa a tappe), una vittoria nella Maratona di Sant’Egidio con il record personale di 2 ore 15’25" mai finora eguagliato in vallata e tante altre gare di valenza elevata, che lo hanno visto sempre fra i migliori e con uno stile di corsa sempre molto elegante; per lui, parlano i tanti trofei che custodisce in casa. È stato la figura trainante di una disciplina che negli anni ’70 e ’80 ha sfornato podisti eccellenti con la vecchia Polisportiva Comunale, uscendo dal lavoro alla Buitoni e allenandosi con qualsiasi condizione atmosferica. Grazie a Fosco, per la prima volta si è parlato anche di programmazione nella preparazione, fatta di sacrificio, impegno, passione e sani stili di vita, soprattutto a tavola nel mangiare cibi energetici ma genuini. Con il tempo, poi, Bruschi si è dedicato di meno al podismo e di più all’attività di successo del figlio Palmiro, titolare della gelateria Ghignoni, cognome della madre Giovanna, moglie di Fosco scomparsa nel 2017.