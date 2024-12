Finocchi striglia i suoi: "Buona prestazione ma troppo tardi. Dobbiamo essere forti"

Una buona prestazione arrivata troppo tardi. In poche parole è questa la sintesi del match di domenica scorsa tra Terranuova Traiana e Poggibonsi secondo il direttore generale Simone Finocchi. "Il Poggibonsi - ha spiegato a margine della gara casalinga il dirigente - ha fatto una grande partita: hanno saputo difendere bene e poi ripartire. Noi fino a che non abbiamo subìto il gol degli avversari non abbiamo fatto quello che dovevamo fare ed è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Quando si stavano accontentando dello 0-1 abbiamo iniziato a trovare le misure e gli spazi giusti per fare la partita mettendoci voglia e grinta. Non si può però partire male e sperare poi di rimediare in corsa. Il risultato è legittimo e dobbiamo accettare la sconfitta lavorando fin da subito per affrontare mentalmente le altre gare". Adesso il Terranuova pensa già a domenica, quando al Matteini arriverà il Flaminia, e prima del giro di boa il sodalizio di piazza Coralli incontrerà Figline e Sangiovannese in altrettanti scontri diretti. "Questo è il nostro campionato: dobbiamo soffrire, stringerci ed essere forti" ha chiarito il dg. Finocchi ha inoltre sottolineato che appena Lischi sarà al 100% potrà dare una mano importante al gruppo. Il mercato del club biancorosso non sarà scoppiettante, ma gli aggiustamenti andranno fatti con intelligenza e criterio. "In questo momento - ha concluso - dobbiamo rafforzare il reparto offensivo, che non significa trovare per forza un attaccante".