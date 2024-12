Fimer. Incontro con i nuovi acquirenti

Arezzo, 04 dicembre 2024 – Ieri mattina si è tenuto un incontro tra i sindacati, i commissari straordinari, la Regione Toscana e il sindaco di Terranuova con i rappresentanti di “MA Solar Italy Limited”, azienda che ha acquisito la Fimer. Sono state principalmente illustrate le linee guida generali del business plan ma, come hanno spiegato le organizzazioni sindacali, sono emersi aspetti importanti. La società, che fa parte del gruppo Mc Laren, ha sottolineato la forte volontà di tenere il mercato solare e lo stabilimento di Terranuova Bracciolini al centro del piano industriale di rilancio. "Ci è stato ribadito quanto riportato dalla Pec di ieri, ossia l’intenzione da parte di MA Solar di portare nel sito valdarnese nuove produzioni - hanno aggiunto Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm - L’approfondimento del piano industriale avverrà durante incontri futuri, previsti per l’espletamento della procedura di consultazione sindacale avente ad oggetto la cessione, indicativamente nelle prossime settimane". L’incontro ha fatto seguito all’annuncio del 27 novembre scorso, quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il sito ufficiale, aveva dato notizia che era stata autorizzata l’operazione di Assegnazione di Fimer in Amministrazione Straordinaria a “MA Solar Italy Limited” società del gruppo McLaren Applied LTD.

Un faccia a faccia che fa seguito anche alla ricezione della lettera inviata sempre via Pec il 2 dicembre, dove è stata comunicata l’apertura della procedura di consultazione sindacale per la cessione di Fimer S.p.A. in Amministrazione Straordinaria verso “MA Solar Italy Limited” . Le primissime linee del piano di impresa riconsegnano l’azienda al presente e mettono le mani avanti per un periodo “medio lungo”, parlando di supporto finanziario, proprietà stabile e mantenimento dei livelli occupazionali per consentire a Fimer di prosperare. L’azienda che produce inverter fotovoltaici in Valdarno impegna circa 270 persone. I commissari - presenti alla riunione – sono riusciti in meno di un anno a mettere insieme i beni d’azienda e consegnare l’impresa a chi se l’è aggiudicata: MA Solar Italy Limited, società di diritto inglese del gruppo McLaren Applied LTD. “Questa è una vittoria del territorio – ha detto Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali – lavoratori e sindacati hanno tenuto la barra dritta e l’azienda in vita”. Nel tempo, nelle innumerevoli riunioni – in presidenza a Firenze e in Valdarno – la questione del ‘territorio compatto’ è emersa in tutto il suo valore: “Confermiamo la disponibilità delle nostre strutture e del nostro tavolo istituzionale – ha continuato il consigliere – se ci saranno approfondimenti e valutazioni da condurre sul piano che via sarà illustrato. Mi pare davvero che la nuova proprietà abbia colto il valore e anche le potenzialità di Fimer e che sia una buna notizia anche per il vasto indotto di Fimer nel Valdarno”.