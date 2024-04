Fiera di S.Torello. Oggi banchini e negozi aperti

Aria di primavera, aria di antiche tradizioni popolari. Torna oggi a Ponte a Poppi il tradizionale appuntamento con la fiera di San Torello patrono del paese.

Una domenica di shopping passeggiando tra le bancarelle, organizzata dalla Confesercenti Arezzo con il patrocinio del comune di Poppi e della Camera di Commercio Arezzo-Siena. Un’occasione che promette di deliziare i visitatori con una vasta gamma di proposte, destinate a soddisfare ogni gusto e interesse.

"Anche quest’anno c’è molta attesa – commenta Marco Alterini presidente di Confesercenti zona Casentino – per il ritorno di questa manifestazione, che negli anni si è affermata come un appuntamento tra i più attesi e graditi nel panorama degli eventi casentinesi primaverili. Come associazione – prosegue – ci siamo notevolmente impegnati per garantire la presenza di oltre cinquanta operatori presenti con prodotti che spazieranno dalla gastronomia, ai dolci, dall’abbigliamento, alle calzature, ai casalinghi e tanti altri articoli. Inoltre ci saranno fiori e piante, prodotti artigianali, opere dell’ingegno creativo, prodotti agroalimentari tradizionali come salumi, formaggi, tartufi e cioccolate artigianali". "La fiera – sottolinea Paola Orlandi responsabile territoriale di Confesercenti Casentino – come da tradizione si svolgerà in via Roma, unendo nello shopping tutto il centro abitato, dalla rotatoria del centro commerciale fino a Piazza Risorgimento". "Ringraziamo – concludono Alterini e Orlandi – le attività commerciali che hanno sostenuto la manifestazione con il loro contributo e tutte le attività, che ci auguriamo tenendo aperte in occasione dell’evento, sapranno valorizzare ulteriormente l’offerta ai tanti visitatori della fiera". Anche quest’anno sarà allestito per gli amanti dei motori uno spazio espositivo dedicato alle novità del settore automobilistico.