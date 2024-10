Festival degli scrittori a tu per tu coi lettori

Prende il via oggi a Cortona "Lo Scrittore, il Libro e il Lettore". La manifestazione, si terrà nella sala Pancrazi del centro convegni Sant’Agostino e proporrà tre giorni di incontri, presentazioni e anteprime dedicate al mondo della letteratura e dell’editoria. L’evento è promosso dalla federazione unitaria italiana scrittori (Fuis), in collaborazione con Federintermedia, l’associazione europa Comunica Cultura e Bertoni Editore. L’inaugurazione ufficiale oggi alle 14 con la proiezione del corto animato "Il carro dei colori", in viaggio con Pietro Vannucci e Luca Signorelli per conoscere l’arte del disegno. Il corto è stato realizzato da Valentina Mondini, con testi di Mirko Revoiera e la supervisione di Marco Pareti e vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Classico e Artistico "Luca Signorelli" di Cortona.