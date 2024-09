Festa per Maria Alunni. Oggi compie 104 anni

Arriva ad un traguardo per tutti invidiabilissimo.

La cortonese Maria Alunni compie proprio oggi, 18 settembre, ben 104 primavere. Un compleanno importantissimo che festeggerà oggi con i suoi affetti più cari in particolare con le famiglie Pacchini, Pelucchini e Peloni. Nata nella montagna cortonese a Teverina, Maria che tutti conoscono come "Marina" ha passato l’infanzia nella tradizione contadina, ha visto la guerra da vicino ed ha cresciuto i figli con la dignità di una volta. "Lei non si perde in fronzoli – confermano proprio i familiari descrivendola affettuosamente - perché sorrida devi conquistarla, quando le ‘girano’ brontola ma non parla mai a caso, perseverando nell’onesto rigore in cui ha vissuto. Ha gioito con l’Italia calcistica nel vincere tutti i trofei di cui si fregia: Mondiali ed Europei.

È a tutt’oggi dotata di una mente fresca con cui è un piacere interagire".

La.Lu.