Febbre Punkcake, stasera il gioco si da duro. Per i valdarnesi Agnelli sceglie i Cccp

Sale la febbre per i Punkcake. Ci avevano provato quasi per scommessa, invece sono riusciti ad arrivare fino al quarto live show di X Factor 2024. La band valdarnese salirà nuovamente sul palco della X Factor Arena questa sera alle 21,15 in diretta su Sky Uno con l’obiettivo di proseguire la loro avventura all’interno del talent. La gara si fa sempre più complicata: sono rimasti 9 artisti a contendersi il titolo di nuovo talento della musica italiana, ma al termine della puntata di stasera resteranno in 7. È stata prevista infatti una doppia eliminazione, che renderà la competizione ancora più serrata. La serata sarà divisa in due manche: nella prima i concorrenti si esibiranno con un brano iconico del loro percorso, mentre nella seconda affronteranno le nuove assegnazioni dei giudici. Manuel Agnelli, per i Punkcake, ha scelto il brano "Mi ami?" dei CCCP - Fedeli alla Linea, il gruppo punk italiano più celebre capitanato da Giovanni Lindo Ferretti. Dopo le ultime performance, tutti si aspettano anche stavolta un’esibizione sopra le righe capace di catalizzare l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico da casa e presente in teatro. "Stanno dimostrando, ed è questa la cosa che mi rende più orgoglioso - ha spiegato Manuel Agnellsimi senza aver studiato canto, senza essere dei virtuosi dello strumento e senza essere dei ballerini o degli attori. Sono molto forti nel rappresentare le loro cose ed è questo secondo me che sta emozionando il pubblico, sta divertendo ed è un bellissimo esempio". Lorenzo Donato, Bruno Bernardoni, Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni e Sonia Picchioni sono riusciti a superare i live grazie al voto da casa, senza passare dal giudizio dei quattro coach. Finora hanno eseguito "Police On My Back" dei Clash, "Gone Daddy Gone" dei Violent Femmes e "Da Ya Think I’m Sexy" di Rod Stewart, tutte particolarmente apprezzate dalla giuria composta da Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. È possibile sostenere i Punkcake con il televoto grazie all’app X Factor, dal sito web , tablet o cellulare e infine attraverso il decoder Sky.

Francesco Tozzi