Eventi di gennaio: modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Lunedì 6 gennaio in occasione della processione religiosa dell'Epifania organizzata dalla parrocchia ortodossa di San Giovanni Battista, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, è istituito il divieto di sosta in piaggia San Bartolomeo (piazzale antistante alla chiesa), piazza San Niccolò e via San Niccolò, nel tratto compreso tra i civici 24 e 26/1.

Sabato 11 gennaio in occasione della “Cerimonia della donazione dei ceri al Beato Gregorio X” sono istituiti i seguenti obblighi e divieti: - dalle ore 17:00 alle ore 18:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in piazza San Jacopo, Corso Italia (tratto compreso tra via Spinello e via Roma), via Verdi, via Cavour (tratto compreso tra corso Italia e via Cesalpino) e via Cesalpino;

- dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito lo stesso divieto in piazza della Libertà, via Ricasoli compresa l'area sottostante le scalinate del Duomo e piazza del Duomo.

- dalle ore 17:45 alle ore 18:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito dei veicoli in piazza San Jacopo, via Verdi, Corso Italia (tratto compreso tra via Spinello e via Roma);

- dalle ore 18:20 alle ore 19:00 è interrotta la circolazione veicolare, limitatamente per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo storico, in Corso Italia (tratto compreso tra via Roma e via Cavour), via Cavour (tratto compreso tra Corso Italia e via Cesalpino), via Madonna del Prato nel tratto compreso tra via di Tolletta e via di San Francesco, via di San Francesco, via Cesalpino e via dell'Orto.

Lo stesso divieto è istituito dalle ore 18:30 alle ore 20:00 in via Ricasoli, piazza della Libertà e piazza del Duomo. In virtù del provvedimento, nelle strade limitrofe, la circolazione subisce le seguenti modifiche: - in via Bruno Buozzi è istituito il divieto di accesso dei veicoli che percorrono via Gamurrini e via A. da Sangallo in direzione di via Ricasoli, ad eccezione degli utenti che si devono recare al cimitero urbano o presso gli uffici della società Arezzo Multiservizi fino a vicolo delle Terme e di quelli dei residenti, di quelli utilizzati dalle persone con disabilità (munite del contrassegno speciale) e dei fruitori degli accessi laterali fino a via de' Palagi.

Quest'ultimi, giunti all'intersezione con via de' Palagi hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; - i veicoli che percorrono il tratto di via Ricasoli compreso tra le mura Medicee e piazza Madonna del Conforto, giunti all'intersezione con viale Buozzi hanno l'obbligo di voltare a destra;

- dal varco video-controllato di via di San Clemente è consentito solo il traffico locale;

- in via Sassoverde è vietato l'accesso dei veicoli provenienti da via/piazza San Domenico e da via Madonna Laura ad eccezione dei residenti in loco e nelle zone di piazza/piaggia del Murello, via Montetini e via dell'Orto e dei veicoli utilizzati dalle persone con disabilità, munite del contrassegno speciale;

- i veicoli in transito su piazza del Murello, giunti all'intersezione con via Sassoverde, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto o di svoltare a sinistra.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio, in occasione della mostra-scambio “Arezzo Classic Motors” è istituita la disciplina temporanea della circolazione e della sosta nelle strade limitrofe ad Arezzo Fiere e Congressi come segue: - dalle ore 8:30 alle ore 18:00 (e comunque fino a cessate esigenze) nei giorni della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in via Fleming nel tratto compreso tra via Spallanzani e via Guglielmo degli Ubertini, lato sinistro rispetto alla predetta direzione di marcia ed in entrambi i lati nel tratto compreso tra via Spallanzani e via Ferraris; via Spallanzani, in ambo i lati del tratto compreso tra via Fleming e via Galileo Galilei; via Ferraris, in entrambi i lati del tratto compreso tra il sottopasso ed il civico 69. E' inoltre istituito il divieto di fermata dei veicoli in via Salvemini sulle corsie che immettono nella rampa e sulla rampa di via Fleming.

E' previsto il senso unico di circolazione in via Fleming, tratto da via Spallanzani a via Guglielmo degli Ubertini, in detta direzione di marcia (dove la sosta è consentita sul lato destro) e in via Morgagni, in direzione di marcia via Guglielmo degli Ubertini - via Spallanzani.