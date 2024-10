Eurochocolate Special Guest ad Arezzo per il Natale delle Arti

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Eurochocolate approda per la prima volta ad Arezzo e lo fa attraverso una presenza importante durante il periodo delle festività natalizie, andando ad integrarsi armonicamente con il già celebre e rinomato palinsesto natalizio che in questi ultimi anni ha trasformato Arezzo in una meta imperdibile per molte migliaia di persone, anche quest’anno attese in città da ogni angolo d’Italia.

Il tutto è stato possibile grazie a una serrata interlocuzione avviata già da diverse settimane tra la Fondazione Arezzo Intour e Gioform Srl, società a cui fa capo il marchio Eurochocolate, che ha portato poi a un apposito patrocinio recentemente deliberato dal Comune di Arezzo.

Un progetto in cui ha giocato un ruolo importante anche Confcommercio Firenze/Arezzo già da alcuni anni in contatto con gli organizzatori della dolce kermesse umbra. Numerosi sono stati anche i sopralluoghi recentemente effettuati nel centro storico di Arezzo che hanno consentito di maturare convintamente la decisione: una novità assoluta per tutte le parti coinvolte.

“Quest’anno Eurochocolate celebra i suoi primi 30 anni - dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate - e più volte in passato abbiamo esplorato la possibilità di collaborare con la città di Arezzo che riteniamo possa rappresentare per il nostro format un’importante occasione di crescita e sviluppo”.

Maggiori dettagli sulla presenza di Eurochocolate ad Arezzo saranno comunicati nei prossimi giorni, mentre fin da oggi sono aperte le selezioni per individuare una decina di collaboratori a cui affidare - tra il 16 e il 24 Novembre e, successivamente, tra il 5 e il 29 dicembre - il ruolo di standisti.

I candidati dovranno aver compiuto i 18 anni e aver conseguito il diploma, avere una spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese.

È inoltre richiesta la residenza o domicilio nella provincia di Arezzo, almeno durante i giorni dell'evento, e la disponibilità a spostarsi autonomamente verso/da la sede di lavoro. L’inquadramento del personale avverrà in base a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del settore Commercio e dall’accordo quadro aziendale stipulato con le principali organizzazioni sindacali.

Il pagamento delle spettanze avverrà, come di consueto, a 20 giorni dal termine dell’evento. Per inviare la propria candidatura è sufficiente accedere alla sezione Lavora con noi del sito ufficiale www.eurochocolate.com, seguire le indicazioni e compilare i campi suggeriti.

Ogni candidato ritenuto idoneo a partecipare ai colloqui di selezione, riceverà un'e-mail di risposta completa di tutti i dettagli, tra cui la data e l'orario della convocazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere via WhatsApp al numero 3924284384.