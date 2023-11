Esulta l’AN Brescia . Piega il Sabadell passo decisivo per la qualificazione

La difesa regge, e l’AN Brescia conquista a Mompiano il successo più importante della stagione. 11-10 il finale del match della quarta giornata di Champions League con il Sabadell, che cambia non poco le carte in tavola nella corsa al secondo posto. Con due vittorie in due gare con i catalani, per gli uomini di Sandro Bovo (nella foto) ora la qualificazione è più vicina.

Il vantaggio del successo del Sabadell con la corazzata Novi Beogrado è cancellato. Basterà credibilmente un risultato positivo con la Steaua Bucarest, e le differenze in acqua ssaranno assolutamente sostanziali. La difesa, come detto, il segreto nei momenti chiave della partita: da qui lo 0-1 del quarto quarto che frena il rientro del Sabadell. Per Brescia la notizia ancora più importante sono le quattro reti di Alessandro Balzarini, sempre più protagonista in questo avvio di stagione che va oltre più rosea aspettativa. Doppiette per Faraglia e Reznuto, a segnao anche Gitto e Manzi. Il tutto senza il bomber designato, Max Irving. Brescia può sorridere, il primo obiettivo è davvero vicino. AN BRESCIA-SABADELL 11-10 (4-4, 3-3, 4-2, 0-1).

A.L.M.