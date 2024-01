Emozione Stimmate. San Francesco rivive. Il santuario in festa fino a settembre

CHIUSI DELLA VERNA

Le emozioni dopo il via dell’Ottavo Centenario delle stimmate di San Francesco hanno davvero lasciato il segno a chi ha avuto la fortuna di prendere parte l’altro ieri alle celebrazioni. L’anno centenario si concluderà solennemente il 17 settembre con la festa delle stimmate. Da oggi fino a settembre ed oltre sarà, però, un susseguirsi di eventi spirituali, culturali, di riflessione ed incontro tra la Verna, Firenze e altri luoghi della Toscana, mentre ci sarà la possibilità di acquistare l’indulgenza fino al 4 ottobre 2024, quando si chiuderà la porta santa.

Il sindaco Nardella, nel suo saluto di venerdì, ha ribadito il legame profondo tra Firenze e La Verna. Lo ha fatto ricordando soprattutto La Pira, che da sindaco saliva sul sacro monte per ritirarsi in preghiera alla vigilia di molte delle sue numerose e profetiche missioni nel mondo.

"Da questo luogo e da Francesco d‘Assisi – ha detto – arrivano parole che parlano al mondo, non solo ai credenti. Sono richiamo a gesti di pace, di riconciliazione tra le persone e col creato. Per questo, in un momento storico come l’attuale, carico di violenza, il messaggio che Francesco ci invita a recuperare è quello della pace, non solo come assenza di conflitto, ma anche come stato d’animo, un modo di essere e di vivere le relazioni tra gli uomini".

"Rendere i luoghi cari a San Francesco accessibili a tutti è certamente un bel modo per iniziare queste celebrazioni" ha anche detto il governatore Eugenio Giani rispetto al percorso accessibile alle persone disabili, tale da permettere a tutte le persone in carrozzina, o con difficoltà a camminare, di raggiungere i luoghi sacri interni al santuario, tra cui proprio la cappella delle Stimmate. "In questo modo – ha aggiunto Giani durante la visita al Santuario – tutti i visitatori che raggiungeranno La Verna potranno muoversi in sicurezza e senza difficoltà".

Il progetto, in accordo con il Comune di Chiusi della Verna e finanziato dalla Regione Toscana con 500.000 euro ha consentito la realizzazione di un percorso senza barriere, senza disconnessioni e irregolarità sia del terreno sia delle lastre in pietra, potenziali ostacoli che sono stati rimossi.

"Il nuovo percorso accessibile, finanziato con risorse per investimenti sociali, consente a tutti e tutte di muoversi all’interno del santuario, un luogo di fede, di storia e di cultura – ha commentato l’assessore alle politiche sociali Serena Spinelli – Abbattere le barriere significa eliminare ciò che ostacola una piena ed effettiva partecipazione nella società e riconoscere dei diritti fondamentali, che anche in questo caso riguardano aspetti importanti per la qualità della vita e il benessere delle persone". Emozionato il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini, ha ricordato cosa rappresenta per il territorio un luogo come il santuario francescano e di come San Francesco "resta ancora oggi, a distanza di otto secoli, un raggio di luce, un riferimento sicuro, un richiamo a valori universali".