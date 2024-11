Elvis e Dalla. Grandi omaggi in note a teatro

Dalle note di Elvis a quelle di Lucio Dalla, tanti appuntamenti in musica nei teatri aretini. Stasera alle 21 al teatro Tenda di Arezzo, c’è Elvis - The King Is Back. Un omaggio vibrante e appassionato a una delle figure più iconiche della musica: Elvis Presley. Questa produzione cattura l’essenza del Re del Rock’n’Roll attraverso una combinazione di musica dal vivo, coreografie dinamiche e un’ambientazione che trasporta il pubblico direttamente nell’era d’oro degli anni ’50 e ’60. I protagonisti dello spettacolo, tra cui un interprete che incarna magistralmente Elvis, ripercorrono i momenti salienti della sua carriera, interpretando i suoi successi leggendari. La scenografia e i costumi sono curati nei minimi dettagli, ricreando l’atmosfera degli storici concerti di Elvis. Lo spettacolo non è solo una celebrazione della musica di Elvis, ma anche un viaggio emozionale nella sua vita, con accenni alle sue radici, alla sua ascesa al successo il quale non tramonterà mai. È un evento imperdibile per tutti i fan di Elvis Presley e per chiunque desideri rivivere l’energia e la magia di un’epoca indimenticabile.

Inizia con l’omaggio a Lucio Dalla, la stagione di musica e grandi ospiti del teatro Petrarca.

Questa sera alle 21 appuntamento con "La sera dei miracoli", un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla, grazie alla magnifica voce di Lorenzo Campani, cantautore bolognese, gia` interprete dei ruoli di Quasimodo e Clopin in Notre Dame De Paris di Cocciante. Il grande pubblico lo ha apprezzato durante la sua partecipazione al talent The Voice of Italy, dove Riccardo Cocciante, Raffaella Carra`, Piero Pelu` e Noemi gli hanno tributato una standing ovation. Sulle note di Lucio risuoneranno il grande amore e la riconoscenza infinita per questo straordinario artista che troppo presto ci ha lasciati. Ad accompagnare Campani sul palco una band di musicisti di prim’ordine che vantano collaborazioni con Morgan, Solieri, Ricky Portera (chitarrista di Dalla). Un carosello di immagini proiettate accompagnerà la narrazione in musica del grande artista bolognese. Biglietti su Ticketone.

