Ecco Digital home care. Al Pionta nuovo centro per la telemedicina

Inaugurato il primo centro di formazione, simulazione e telemonitoraggio ‘Digital home care’ dell’Asl. Un polo innovativo dedicato alla formazione sulle nuove tecnologie in ambito sanitario sia per il personale che per le persone assistite, familiari e caregiver. Il centro si trova nella palazzina sede del polo infermieristico e del Cat del parco Pionta e ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e l’ottimizzazione del lavoro del personale sanitario e sociosanitario.