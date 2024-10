Due paesi mobilitati per Morgana. Cena per l’acquisto di un ascensore: "Voglio uscire senza ostacoli"

di Sonia Fardelli

PRATOVECCHIO

Due paesi insieme per una cena di beneficenza per Morgana Tilli, la giovane che per il suo compleanno aveva chiesto aiuti per poter montare un ascensore nella sua abitazione e diventare così indipendente nell’entrare e nell’uscire dalla casa. Il sindaco di Pratovecchio Stia Luca Santini, insieme ai volontari delle Pro loco dei due comuni, hanno organizzato un evento al Kauzen Stadio di Pratovecchio. In pratica nel grande tendone utilizzato per la Festa della birra, che verrà smontato una settimana dopo la data prevista appunto per aiutare Morgana, questa ragazza costretta da quando aveva diciassette su una sedia a rotelle a causa di una rara malattia genetica. L’appuntamento è per sabato dalle ore 20 e, oltre alla cena, ci saranno anche musica e varietà. "Non mi aspettavo un gesto di vicinanza così importante - dice Morgana che lavora come graphic designer in un’azienda casentinese - per il mio compleanno ho messo un appello sulla piattaforma GoFundMe, ma pensavo che mi arrivassero pochi spiccioli. Non certo cifre così alte. L’evento di sabato sarà una sorta di cena di comunità nella quale potrò conoscere e ringraziare le tante persone che mi hanno dato il loro aiuto. Sono molto riconoscente a tutti loro. Un ascensore mi renderebbe la vita molto più semplice e potrei essere più autonoma, come tanti giovani della mia età".

Al momento dalla piattaforma on line sono arrivati 12mila ed altre donazioni sono state fatte direttamente a Morgana per un totale di circa 16 mila euro. Ma per mettere nella sua casa l’ascensore ce ne vogliono circa 40 mila. Da qui nuove iniziative per aiutare questa ragazza che presto è entrata nel cuore di tutti. "Per aiutare Morgana si sono attivate anche tante aziende casentinesi - dice la mamma Simona Sisti - e molti professionisti, come ingegneri e di altri mestieri, ci hanno offerto le loro competenze gratuitamente per poter installare l’ascensore. E’ stata davvero una gara di solidarietà molto importante che ci ha riempito il cuore". E sabato ci sarà appunto questa serata per Morgana Tilli. I biglietti sono già in vendita in vari esercizi dei due paesi e la prevendita obbligatoria si può fare ai numeri 335/6313502 o 347/5877739.