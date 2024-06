Doppio appuntamento per il Carnevale

La festa non è ancora finita nel Paese di Re Giocondo. A Foiano della Chiana fervono i preparativi in vista del doppio appuntamento estivo: la cena dei mille del 14 giugno e lo schiuma party del 15. Ma non a tutti piace il Carnevale più antico d’Italia: è giallo su l’esposto anonimo "anti-Carnevale" presentato alle forze dell’ordine e all’Asl. Gli autori lamentano problemi in materia di sicurezza e igiene ma gli organizzatori sono tranquilli anche se dispiaciuti: "abbiamo consegnato alle autorità competenti il materiale richiesto, tutto è a norma, ma non è bello vedere che alcune persone, nascoste dietro l’anonimato, intralcino un paese intero", ha detto il presidente Capannelli. Ma insomma, the show must go on. Venerdì 14 giugno spazio allo Shine on Glitter Summer Party, la scintillante cena dei mille cantieristi sotto le stelle, proprio nella piazza del cantieri del Carnevale quella in cui la prima domenica di corsi mascherati va in scena l’attesissima apertura degli uscioni. Sabato 15 va in scena la seconda giornata di festa nelle vie del borgo. A partire dal pomeriggio, Foiano si animerà con giochi, musica, street food e spettacoli per grandi e piccini, anche con il Torneo di pallavolo e minivolley, in collaborazione con Pallavolo Foiano. Alle 18:45, in Piazza Matteotti arriva lo Schiuma Party e dalle 19, in Piazza Fra Benedetto, parte la musica dal vivo. E poi i banchini dello street food, il maxischermo per la partita Italia - Albania e ancora tanta musica con i Dj Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00 Zicky. Tutto a ingresso gratuito. La solita bella festa, peccato che sia spuntato fuori il Grinch del Carnevale, posto che sia stata solo una persona a scrivere l’esposto anonimo contro la manifestazione, inoltrato a Questura, Prefettura, Procura, Asl, Carabinieri e Vigili del fuoco. Fatto sta che una segnalazione alle autorità competenti c’è stata e il personale dell’azienda sanitaria ha anche bussato alla porta degli organizzatori per richiedere tutti i documenti, così da verificare che tutto sia a norma. "Tutto il materiale è stato consegnato", ha garantito il presidente del Carnevale Andrea Capannelli. Sereno ma anche dispiaciuto, Capannelli ha detto che "i documenti dimostreranno agli organi competenti che tutta la manifestazione si svolge a norma, siamo però dispiaciuti che alcune persone, che si nascondono dietro l’anonimato, creino intralcio ad un paese intero e alle tante persone che ci mettono energia e tempo".