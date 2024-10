Domenica Sangiovannese-Montevarchi. Indetta la Giornata Biancoazzurra

Arezzo, 30 ottobre 2024 – Domenica prossima, in occasione del derby tra Sangiovannese e Montevarchi, la società del Marzocco ha indetto la giornata biancoazzurra. Non saranno valide le tessere di abbonamento ad esclusione della tessera “Poltroncine” e della tessera “Omaggio”. Sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita presso la sede in piazza Arduino Casprini, ai seguenti orari: Giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 Venerdì dalle ore 10 alle 12 Sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 Domenica dalle ore 10 alle 12Le biglietterie “Tribuna centrale” e “Gradinata” saranno aperte anche nella giornata di domenica dalle ore 13:30. Questi i prezzi dei biglietti: • Tribuna coperta, 15 euro • Gradinata, 10 euro • Gradinata con tessera abbonamento, 5 euro in prevendita con esibizione abbonamento. • Ingresso gratuito per gli under 14