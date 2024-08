Dieci giorni con la festa del Perdono. Folclore, fiera e serate per i giovani

Una Festa del Perdono con una ricetta consolidata, arricchita da folklore, cultura e sport e che quest’anno guarda anche a soddisfare il palato dei più giovani. A Montevarchi sono state presentate le manifestazioni che coincidono da sempre con il rientro di gran parte della cittadinanza dalle vacanze. Scatteranno venerdì 30 agosto e per dieci giorni la città farà di tutto per attrarre visitatori da ogni angolo del comprensorio grazie agli eventi pensati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la rete delle associazioni. A cominciare dal Centro Rievocazione storica che porterà indietro le lancette del tempo riproponendo il Gioco del Pozzo, l’accampamento e le cene medievali e la rappresentazione della consegna della reliquia del sacro latte della Madonna al priore della Collegiata. Presentando il programma, gli assessori alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini e allo Sport Lorenzo Allegrucci, insieme al presidente della Rievocazione storica Antonio Melzi, hanno ricordato il valore del coinvolgimento dell’intera comunità nella preparazione del cartellone. All’avvio in musica della serata inaugurale con il tradizionale concerto del Corpo Musicale Giacomo Puccini, previsto alle 21 in piazza dello Sferisterio, seguiranno sabato 31 i diversi momenti legati alle disfide per contendersi la mezzina, il recipiente che dava la priorità nell’attingimento dell’acqua, tra i quattro quartieri cittadini, in un centro storico invaso dai banchi di arti e mestieri dell’età di mezzo e dalle taverne per le conviviali. Preludio ad una domenica che, e lo hanno sottolineato i promotori, incentrata sul corteo dei figuranti in costumi d’epoca e sulle finali del Pozzo. Tra i tanti appuntamenti disseminati nel percorso che unisce il cuore cittadino con piazzale Allende e piazza della Repubblica, spiccano il luna park, la fiera ambulante, l’area sportiva con 16 club presenti e lo stand del Coni, mostre d’arte e fotografiche, laboratori di pittura, spettacoli di danza e ginnastica e il raduno di auto e moto vintage. Inedite, invece, le due serate del 30 e 31 agosto pensate per le nuove generazioni. In piazza XX Settembre si ballerà con "Strix Mulino Disco on tour" e "Summer tour" con Dj set Luca T e Busi. Martedì 3 settembre poi sul palco allestito all’ombra del municipio l’attesa esibizione di Stefano Sani che presenterà anche la sua autobiografia. A seguire lo spettacolo pirotecnico-musicale in piazza Cesare Battisti. Infine lo sport con la classica gara podistica Trofeo Siro Noferi, curata dalla Polisportiva Rinascita (1 settembre dalle 8.45) e l’8 settembre la 2a Cicloturistica "Città di Montevarchi", promossa dal G.S. Avis, che ha già registrato un primo successo con il record di iscritti.