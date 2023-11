Dea lontana dalle vetta. Pergo segnali di ripresa

Squadre in campo per la 12esima giornata nel Girone A di Serie C,

Risultati degli anticipi:

Pro Patria-Lumezzane 0-2.

Pro Sesto-Renate 1-1.

Arzignano V.-Vicenza 0-1.

Virtus Verona-Trento 4-0.

Il turno: Alessandria-Triestina, Atalanta U23-Fiorenzuola, Legnago-Pro Vercelli, Mantova-Pergolettese, Novara-AlbinoLeffe, Padova-Giana Erminio.

Dopo gli anticipi di ieri sera, il recupero al Moccagatta con l’Alessandria che ha battuto l’Atalanta Under 23 per 2-0, in attesa delle partuite di oggi e domani, la situazione del Girone A di Serie C il seguente.

Classifica Serie C: Mantova 26 punti; Virtus Verona, Triestina, Padova 23; Pro Vercelli 20; Renate, Vicenza 18, Atalanta U23 17; Arziganno Pergolettese, Trento 16; Legnago Salus, Lumezzane, AlbinoLeffe 13; Giana Erminio, Pro Patria 12; Pro Sesto 11; Alessandria, Fiorenzuola 9; Novara 5.

L.D.F.