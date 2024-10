Dal salto alla corsa: . Falciani batte tutti

Mattia Falciani, portacolori dell’Alga Atletica Arezzo è campione toscano di prove multiple. L’atleta, impegnato nella categoria Ragazzi, si è messo alla prova a Firenze con quarantaquattro coetanei di tutta la regione nel tetrathlon dove ogni partecipante è stato chiamato a dimostrare la propria preparazione in un programma variegato tra più specialità di velocità, salti e lanci. In questo contesto, Falciani è risultato il migliore del suo anno di nascita (2012) , piazzandosi ai primi posti nel salto in lungo con 4.96 metri, nei 60 ostacoli con 9.66 secondi e nel lancio del vortex con 43.66 metri, oltre a essere arrivato terzo nei 600 piani con 1:56.20 minuti: la somma di questi risultati è valsa la vittoria del titolo toscano. Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo ha regalato soddisfazioni anche ai più piccoli della categoria Esordienti che hanno vissuto l’ultima tappa del circuito provinciale Esordiadi che, a Bucine, ha impegnato nel biathlon le giovani promesse nate dal 2013 al 2018 e che ha trovato il proprio epilogo con le premiazioni delle migliori società e dei migliori atleti dell’intera stagione. La squadra cittadina, accompagnata dalle istruttrici Chiara Rosati ed Elena Verdelli, ha vissuto la gioia di salire sul podio con tre bambini: Anna Salvini ha chiuso al secondo posto tra le Esordienti B 2015-2016 ad appena mezzo punto dalla vittoria, mentre tra gli Esordienti C 2017-2018 sono emersi Marta Bellacci con il secondo posto e Leonardo Nicchio con il terzo posto. Filippo Dini e Gioele Peruzzi sono invece arrivati a un passo dalle medaglie piazzandosi quarti rispettivamente negli Esordienti C e negli Esordienti B. L’Alga Atletica Arezzo, seconda nella classifica finale delle Esordiadi 2024, ha partecipato alle diverse prove del circuito con numerosi bambini e bambine che hanno vissuto le emozioni di confrontarsi con coetanei del resto della provincia.

Andrea Lorentini