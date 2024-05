CS Urto Festival: il primo festival estivo di Arezzo

Arezzo, 30 maggio 2024 – Presentato Urto Festival, il nuovo evento musicale aretino che inaugura la stagione dei concerti live, fortemente voluto e organizzato dai ragazzi e le ragazze del Centro Onda D’Urto che da sempre che lega la musica di qualità a eventi a carattere sociale e culturale.

Nei 3 giorni l’offerta sarà davvero vasta e di altissima qualità: artisti da ogni parte di Italia, artisti di fama internazionale e artisti emergenti appartenenti alla cultura underground locale e nazionale.

Tutto a ingresso libero, tre giorni di live, ma anche dj-set, area ristoro, area kids, mercatino, mostre, una parete live painting, spazi dedicati a eventi di carattere sociale e culturale. Molte le associazioni coinvolte: Arci, Oxfam, Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Associazione Amicizia Italo Palestinese, Circolo Baobab, Teatro dell’Aggeggio, associazione JassArt, e il supporto e contributo di Cesvot, Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze. “Urto Festival - ha dichiarato Eugenio Gatti, presidente del Centro Onda D’Urto, è un festival che nasce dal basso, dalla volontà dei ragazzi e le ragazze del Centro di volare alto e costruire un pezzo per volta quello che ci manca.

Ecco, il nostro festival ci somiglia sicuramente, sicuramente è parte integrante di quello che il Centro Onda D’urto rappresenta per noi e per quelli che lo frequentano. Come Centro Onda D’Urto abbiamo collaborato e ospitato negli anni tante e diverse realtà associative del territorio che in gran parte sono nostre compagne di viaggio anche in questa nuova avventura.

Mi sembra di vedere con grande piacere un certo fermento dopo anni di deserto anche nella nostra città. Stanno tornando in città spazi all’aperto dove si può bere una birra e ascoltare una band… e stanno nascendo nuovi festival. Bellissimo no? Urto Festival fa sicuramente parte di questo fermento, c’è gente che si sbatte per rendere più bella e viva la nostra città.

Mi pare una cosa fantastica” “Abbiamo immaginato e realizzato un festival secondo noi bellissimo- continua Rebecca Tofani direttrice di produzione del festival- Lo abbiamo costruito pezzetto per pezzetto con tanta passione e enormi sforzi. Il risultato per noi è entusiasmante: tre giorni di grande musica del panorama underground, artisti di enorme spessore, siamo davvero soddisfatti.

Inizieremo domani alle 19 con un aperitivo inaugurale e un incontro sulla situazione attuale di Gaza, un tema che ci sta molto a cuore, e continuerà nei giorni seguenti con 13 concerti live dal pomeriggio fino a notte. E poi incontri con associazioni di altissimo spessore, spazi ricreativi per i bambini, mercatini, mostre, il tutto con grande attenzione alla qualità.