Cortona, arrivano le cedole digitali per ottenere libri gratis per le elementari

Arezzo, 14 giugno 2024 – Il Comune di Cortona digitalizza le cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio comunale.

A partire dall’anno scolastico 2024/2025 questa amministrazione comunale ha scelto di digitalizzare la gestione con il servizio «Cedole Librarie Online» di @ComuneFacile. La digitalizzazione delle cedole librarie rappresenta un passo avanti significativo verso una pubblica amministrazione più efficiente ed un miglioramento del servizio offerto ai cittadini.

Le famiglie non dovranno più preoccuparsi di consegnare le cedole cartacee per acquistare i libri scolastici, ma basterà semplicemente mostrare il codice fiscale dell'alunno al personale delle librerie convenzionate per l’anno scolastico 2024/2025, in allegato al comunicato. Una volta iscritto alla piattaforma, il rivenditore potrà prenotare e successivamente consegnare i libri richiesti.

L’Amministrazione comunale suggerisce ai genitori di richiedere ricevuta digitale della cedola dematerializzata al momento della prenotazione dei testi, lasciando al rivenditore di libri il proprio indirizzo email. Si informa che la piattaforma sarà accessibile a partire dal mese di luglio 2024 e sarà cura del Comune di Cortona dare comunicazione della data esatta a partire da quale potrà essere operativo il sistema.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio Servizi scolastici educativi telefonando allo 0575/605974.