Corretti stili di vita: studenti protagonisti

Imparare i corretti stili di vita per prevenire le malattie. Con questo filo conduttore il Progetto Giona si rinnova per il triennio 2025/2027 coinvolgendo quattro istituti scolastici aretini: Liceo Piero della Francesca annesso al Convitto Nazionale, Liceo Scientifico Redi, Itis Galileo Galilei e Scuola media Francesco Severi. Il progetto coinvolge gli studenti che dovranno lavorare sulle linee guida fornite dagli organizzatori per arrivare alla stesura di progetti incentrati sui principi legati ai corretti stili di vita idonei a prevenire le malattie. Quindi stop a fumo e alcool e sì ad alimentazione corretta e attività fisica senza dimenticare l’importanza di sottoporsi a screening e vaccini. I progetti elaborati dagli studenti saranno presentati il 16 maggio alle 9,30 alla Borsa Merci di Arezzo.