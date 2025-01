Consulenza familiare. I 25 anni del Centro alla Fraternita dei Laici

Domenica, alle 15.30, alla Fraternita dei Laici, il Centro italiano femminile festeggia 25 anni di consulenza familiare in convegno aperto alla cittadinanza ad ingresso libero. L’appuntamento è alla "Pieve" del Palazzo della Fraternita dei Laici, in Piazza Grande ad Arezzo. Un quarto di secolo dedicato alle famiglie: in 25 anni il Centro di consulenza familiare ha seguito circa 1.150 casi, offrendo supporto a coppie, individui, famiglie, genitori e figli, principalmente della provincia di Arezzo.