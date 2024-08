Concorso canoro per beneficenza. Inizia l’evento itinerante del Calcit

Il Calcit Valdichiana torna protagonista degli eventi solidali della vallata con la nuova e importante edizione di "Musica per la Vita". La formula itinerante dell’evento prende il via il prossimo 4 settembre per concludersi solo a fine novembre. La manifestazione canora e non solo, ha radici lontane, ideata negli anni Novanta da un gruppo di persone capitanate da Pasqualino Bettacchioli tra le anime fondatrici dell’associazione Calcit a Cortona. Tre le categorie di cantanti in gioco, ragazzi da 6 a 12 anni non compiuti, da 12 a 18 anni non compiuti e infine la categoria da 18 anni in poi. Tappa dopo tappa nelle principali piazze dei comuni della Valdichiana porta allegria con finalità benefiche. Si parte da Foiano mercoledì prossimo alle ore 20 durante i festeggiamenti in occasione della 48° Festa della Madonna Addolorata a La Pace. In programma cena a menù fisso e prima tappa del concorso musicale. Si prosegue a Montecchio Vesponi di Castiglion Fiorentino l’8 settembre, in occasione della 3° edizione Sagra del Toro. Anche in questo caso cena di beneficenza e gara canora. Il 21 settembre la tappa è cortonese nella sede della polisportiva Val di Loreto. La finale, a cui accederanno i vincitori di ogni categoria nelle singole serate, si terrà a Castiglion Fiorentino, Teatro Spina a novembre. "Saranno serate all’insegna dell’allegria e del divertimento, spiega il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri - pur nella consapevolezza dell’importanza di queste manifestazioni, per offrire, tutti insieme, il nostro contributo finalizzato ad aiutare i pazienti fragili, malati in fase terminale o con patologie croniche-degenerative, che richiedono un alto carico assistenziale a domicilio" Le serate canore, insieme ad altre manifestazioni che si svolgeranno nel nostro territorio serviranno a raccogliere fondi per finanziare il progetto di sostegno domiciliare a Caregiver e familiari che copre l’intera Valdichiana. Inoltre, saranno a breve acquistate 6nuove poltrone specifiche per prelievi ematici per i punti prelievi. C’è ancora tempo per iscriversi al concorso (info sulle pagine social dell’associazione e sul sito www.calcitvaldichiana.it).