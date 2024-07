Civitella in Val di Chiana passa da Gpl a Metano grazie a Centria

Arezzo, 26 luglio 2024 – A Civitella in Val di Chiana sono in corso i lavori di trasformazione dell’attuale rete da Gpl a metano da parte di Centria, società di distribuzione del gruppo Estra, Per l'esecuzione del lavoro prima di tutto è stata realizzata l’ADDUZIONE RETE GAS METANO AL CAPOLUOGO e successivamente è in programma la TRASFORMAZIONE IMPIANTO ESISTENTE DA GPL A METANO.

Il territorio del comune di Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo è servito da una rete di distribuzione gas metano che raggiunge i principali centri cittadini quali Viciomaggio, Badia Al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto, Albergo, Ciggiano.

Il nucleo urbano del capoluogo del comune di Civitella Val di Chiana invece è attualmente servito da una rete di distribuzione di GPL, alimentata da alcuni depositi posti in una zona rurale a sud del paese. Il progetto consiste nell’adduzione della rete distribuzione gas metano dalla località Oliveto, pressi Albergo, a Civitella in Val di Chiana e trasformazione della rete esistente da GPL a metano.

Il tracciato parte dalla loc. Oliveto e prosegue lungo la strada sterrata comunale di Oliveto fino a raggiungere il gruppo di riduzione esistente in via Maestà Tonda a Civitella in Val di Chiana. Le utenze GPL esistenti da trasformare sono circa 90, di cui 80 di tipo civile e le restanti di tipo ricettivo (negozi, ristoranti, affittacamere).

Le opere di progetto sono le seguenti: - adduzione della rete distribuzione gas metano in IV specie (1,5 bar < MOP ≤ 5 bar) dalla frazione di Oliveto al capoluogo di Civitella Val di Chiana per 4250m; - metanizzazione del borgo di Civitella in Val di Chiana tramite la trasformazione da GPL a Metano dell’impianto esistente, che comprende anche la sostituzione del gruppo di riduzione della pressione esistente in via Maestà Tonda; - dismissione deposito GPL esistente e rete V specie GPL esistente dal deposito fino al gruppo di riduzione in via Maestà Tonda.

Gli utenti gas metano stimati sono pari a circa 100 unità, di cui 90 trasformati da GPL e 10 lungo il tragitto di adduzione. Il gruppo di riduzione di progetto verrà installato in sostituzione di quello esistente a GPL, nello spazio dedicato lungo via della Maestà Tonda a Civitella in Val di Chiana.

Il borgo medievale di Civitella in Val di Chiana presenta pregevoli caratteristiche storico architettoniche e paesaggistiche, per questo l’intervento ha tenuto a mitigare l’impatto prevedendo sostanzialmente la realizzazione di opere interrate ed un gruppo di riduzione di progetto, installato in sostituzione di quello esistente non modificando quindi l’attualeincidenza ambientale, comunque modesta.

I lavori si concluderanno entro il mese di settembre. Il costo dell'opera a carico di Centria ammonta a € 646.000,00 Centria (tramite il Servizio Preventivi in collaborazione con il Servizio Reti) sta provvedendo ad informare i cittadini interessati agli allacciamenti direttamente sul posto.

Una nutrita assemblea cittadina con i tecnici e il Presidente di Centria, Roberto Rappuoli, ha salutato con interesse ed entusiasmo l’avvio dell’intervento. “Siamo soddisfatti di essere riusciti a tener fede agli impegni assunti con l’Amministrazione comunale e con i cittadini residenti- ha dichiarato Roberto Rappuoli, Presidente di Centria-.

Oggi più di cento famiglie potranno beneficiare dei vantaggi assicurati da questa fonte energetica: continuità di erogazione ed elevato vantaggio economico del gas metano rispetto ad altre forme di energia per riscaldamento”.

“L’opera ha richiesto tempo ed implicherà investimenti di rilievo per Centria – ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra- . Soddisfare un’istanza così rilevante e complessa non è scontato né banale, ma il nostro ruolo è anche quello di raccogliere le necessità che giungono dai territori ricercando soluzioni percorribili, quando è possibile e compatibile con le linee strategiche della società.

Il metano è una risorsa vantaggiosa per le famiglie e non soltanto da un punto di vista economico, per questo salutiamo con soddisfazione la realizzazione dell'intervento."