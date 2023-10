Città di Varese, basta un punto. È 0-0 in casa della capolista Asti

Nessuna rete e poche emozioni. La partita tra Asti e Città di Varese scivola via sul punteggio di 0-0. I piemontesi riscattano parzialmente lo stop di Chieri. Per il Cdv si tratta del secondo pareggio esterno stagionale dopo lo 0-0 con il Bra e del secondo risultato utile di fila dopo l’1-0 casalingo all’Alcione. La classifica dei biancorossi dice ora sette punti. Al 4’ i padroni di casa ci provano con Picone che però spedisce alle stelle. Non migliore esito ha una conclusione a giro di Soumahoro al 20’. Un minuto dopo ci prova Losio dal limite ma l’esito è identico. Il Cdv crea la prima vera occasione al 22’ con un’incornata di Bernacchi, Brustolin è però attento. Al 33’ Vitofrancsco impegna il portiere astigiano in corner su calcio di punizione. Al 5’ della ripresa il Cdv prova ad affondare la lama con Settimo ma la sua conclusione a giro è sventata di pugno da Brustolin. L’Asti risponde al 10’ con Soumahoro ma , ancora una volta, la mira non è invitata. L’ultimo sussulto della gara è di marca biancorossa per merito di Liberati che non trova però lo specchio della porta. Bene il punto ma i ragazzi di Cotta sono ancora a secco lontani da Masnago.

Mercato. Il Varese nei giorni scorsi ha messo a segno altri due grandi colpi di mercato tesserando l’attaccante albanese Sindrit Guri e il centrocampista Nicolò Palazzolo, ma il primo è ancora in attesa del transfer

La serie D torna ora in campo per la disputa del turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata. Mercoledì 4 ottobre alle 15 il Cdv riceve al "Franco Ossola" i liguri del Vado.