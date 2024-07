Cinque eventi al convento di Montecarlo

SAN GIOVANNI

Nell’ambito dell’estate sangiovannese il convento cittadino di Montecarlo spalanca le sue porte con cinque eventi organizzati dalla Fondazione Be.St, in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Astrofili Valdarno, la Federazione Italiana Sommelier e l’associazione Opera Viwa con il patrocinio del comune di San Giovanni. Dopo quello andato in scena la scorsa settimana si prosegue questo giovedì, alle 17,30, con l’inaugurazione del laboratorio tessile di Angela giordano, maestra tessitrice. La prossima settimana, giovedì 1 agosto, nel chiostro del convento il il chitarrista austriaco Wulfin Lieske eseguirà alcuni brani del suo ricco repertorio per poi arrivare alla serata clou, quella di sabato 10 agosto dove si celebra la notte di San Lorenzo con rinfresco nel chiosco a partire dalle 20. Il cartellone di eventi si conclude venerdì 30 agosto alle ore 20,30 con la presentazione del libro di Luciano Gennai "Callas Assoluta". "Siamo lieti – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi (nella foto) – che, per il terzo anno consecutivo la proposta degli appuntamenti estivi di San Giovanni sia arricchita dalla pregevole offerta di eventi che si terranno al Convento di Montecarlo. Grazie alla stretta e proficua collaborazione fra il Comune, la Pro Loco, il Terre d’Arezzo music festival e la Fondazione Be.St i cittadini potranno partecipare a concerti, degustazioni e presentazioni in un scenario davvero unico e suggestivo". Ogni evento è ad ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco di San Giovanni al numero 055 9126268 o scrivere alla Fondazione Be.St. a [email protected].

M.B.