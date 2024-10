Cimiteri, Chiassai: "Lavori in ritardo per le piogge"

Si avvicinano i giorni dell’omaggio ai defunti e torna d’attualità anche in Consiglio comunale a Montevarchi la questione della cura e del decoro dei camposanti del territorio. A chiedere lumi sullo stato dell’arte il consigliere Pd Luciano Rossetti che ha denunciato criticità e ritardi negli interventi di manutenzione, pulizia dei percorsi di accesso e alle aree di sepoltura in alcuni cimiteri, ricordando come le commemorazioni di inizio novembre abbiano bisogno di luoghi di raccoglimento e memoria adeguati, fruibili e in grado di recepire al meglio la tradizionale alta affluenza di persone. Il sindaco Silvia Chiassai, dopo aver ricordato che nel 2025 inizieranno le opere di ristrutturazione del cimitero monumentale del capoluogo e di quello di Levane per un importo complessivo di un milione e 200 mila euro, ha ammesso il ritardo negli interventi, dovuto anche alle piogge delle scorse settimane che hanno impedito il taglio dell’erba, ma ha assicurato che tutto sarà risolto entro la giornata di domani. Ed è andata oltre, precisando di aver dato "direttiva esplicita" più di un mese fa agli uffici dell’ente per provvedere ai lavori necessari in modo che ogni cimitero "fosse in ordine non per questo giovedì ma per quello precedente. Non sono rimasta assolutamente soddisfatta della programmazione", ha concluso.