Che mi leggi a merenda?. Gianni Micheli racconta

La primavera ad Arezzo ha il sapore del bagel e delle storie con cui farcire un pomeriggio da passare in famiglia, a ritmo di musica e fantasia. Il Sentiero di Casa, la prima Bagel House di Arezzo, ha presentato insieme ad Officine della Cultura la rassegna "Che mi leggi a merenda?" dedicata ai più piccoli, dai 4 anni in su, curata da Gianni Micheli, noto scrittore e performer aretino con la passione per il racconto che si fa teatro in musica.

Ilaria Landucci, anima e cuore del Sentiero di Casa, così presenta la rassegna: "Sentiero di Casa nasce sì come una Bagel Factory ma fin dall’inizio di questo percorso, nel 2023, ho immaginato e cercato di realizzare eventi nuovi e dinamici, dalla poesia alla musica. Per questa primavera non poteva esserci nulla di meglio che la fantasia di un amico e un artista che conosco da tempo: Gianni Micheli. Con il piacere di raccontare storie ai più piccoli e di farli meravigliare davanti ad una merenda a base di bagels!".

Due saranno gli appuntamenti della rassegna che si concluderanno, appunto, con un’abbondante merenda a buffet a base di bagels, frutta di stagione e tante altre sfiziosità curate da Ilaria Landucci.

Sabato 20 aprile, con la dedica speciale ai più piccoli, il pomeriggio racconterà la storia dal titolo "Il panino dell’amicizia" incentrata sul bagel e sulla sua straordinaria capacità aggregativa perché: "L’avventura di un panino nasce da un seme ma non si sa fin dove può arrivare. A meno che il seme abbia una straordinaria voglia di cantare!".

Sabato 11 maggio, con la dedica ai bambini in età scolare, il pomeriggio vedrà in scena il famigerato scontro de "La guerra dei semi", l’inusuale, ironica e divertente battaglia che ha visto i semi scontrarsi tra loro perché: "Nessuno ricorda la grande battaglia affrontata dai semi in un tempo lontano. Eppure ci fu chi cercò di distruggerli e chi invece li prese per mano! Ma cosa successe? Come avvenne la guerra? E chi furono gli amici tra il cielo e la terra?".

Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 16:30 per concludersi, merenda inclusa, alle ore 18 circa. Il costo dei singoli eventi è di 10 euro a bambino piu` il suo accompagnatore. Chi prenderà parte ad entrambi gli eventi avra` diritto ad uno sconto del 15% sul primo acquisto successivo presso il Sentiero di Casa. Dati i limitati posti disponibili la prenotazione è consigliata al numero whatsapp 3758131500 o in direct message sulla pagina Instagram di Sentiero di Casa. Il Sentiero di Casa è in via Giuseppe Verdi 27 ad Arezzo.