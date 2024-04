Catacchini, debutto e mistero. I dubbi del Sansepolcro al Forte

Mistero fitto sul Sansepolcro di Fabio Catacchini sul Sansepolcro che oggi si gioca una bella fetta del suo futuro in questo campionato di Serie D allo stadio Necchi - Balloni di Forte dei Marmi. L’ex giocatore bianconero, che in Versilia fa il suo esordio da tecnico, ha dichiarato di non aver ancora deciso nulla, né sullo schieramento tattico né tantomeno sull’undici di partenza. Che poi abbia già le sue idee in testa senza anticipare nulla, è un altro discorso.

A dire il vero, Catacchini non ha escluso nemmeno soluzioni diverse dai moduli 4-3-3 e dal 3-5-2 applicati dai predecessori di stagione. Di certo, faranno il loro rientro in campo i difensori Borgo e Della Spoletina, come l’esterno Mezzasoma; Essoussi è fra i convocati, quindi disponibile, per cui l’unico forfait è quello del giovane Gennaioli, classe 2005, con Piermarini e Pauselli le alternative.

È arrivato il giorno nel quale società, squadra e tifosi cercano l’attesa scossa di cui c’è enormemente bisogno: Il Real Forte Querceta, terzultima forza del girone E, sa benissimo che con una vittoria si avvicinerebbe proprio ai bianconeri, rendendo ancora più incerte le ultime quattro giornate, ma soprattutto la posizione di classifica del Sansepolcro, che già al momento, per la posizione occupata, sarebbe costretto a disputare in trasferta lo spareggio salvezza dei playout. Al contrario, solo una vittoria può a questo punto riaprire spiragli, aumentando le probabilità di giocare in casa la sfida secca per restare in un campionato riconquistato dopo cinque anni. Apolloni, mezzala, è lo squalificato nelle file dei padroni di casa, che comunque daranno il massimo per rimettersi in bazzica.

Così in campo (ore 15)

Real Forte Querceta (4-3-1-2): Gatti; Meucci, Maccabruni, Masi, Giubbolini; Gabrielli, Pecchia, Giuliani; Michelucci; Pegollo, Podestà. All. Buglio.

Sansepolcro (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Mezzasoma, Fracassini, Gorini, Piermarini, Grassi; Pasquali, Ferri Marini. All. Catacchini.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale.