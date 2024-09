Caso di legionella a Castelfranco Piandiscò. Il sindaco: “nessun allarmismo”

Arezzo, 27 settembre 2024 – In riferimento al caso di legionella riscontrato all'impianto sportivo di Faella, il Comune di Castelfranco Piandiscò ha sottolineato che non sussistono rischi per la popolazione, né problematiche per la tutela della salute pubblica e che questa situazione, come in tanti altri casi, è stata gestita in collaborazione con la Asl. Il 25 settembre è stata pubblicata l’ordinanza del Sindaco per la chiusura dell’impianto e, in data odierna, è stata effettuata la sanificazione. "Si auspica che, in tempi brevi, l’impianto potrà essere riaperto per la fruizione della cittadinanza - hanno spiegato dal municipio - Pertanto si diffida a diffondere allarmismi o preoccupazioni quando la situazione è sotto il controllo da parte delle istituzioni. A tal proposito, si respingono esternazioni false recentemente diffuse e si comunica che ci si riserverà di adire alle vie legali per procurato allarme".