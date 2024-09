Casette di Natale, è caccia. Lanciato il bando per il Prato

È il primo passo verso la città del Natale. Le casette al Prato prendono forma, per il momento nero su bianco. Ma siamo alle fondamenta della costruzione dell’evento clou dell’anno che porta in città oltre trecentomila visitatori. Una macchina da guerra ormai super collaudata che impegna fondazioni ArezzoIntour e Guido Monaco, in tandem con gli strateghi della Confcommercio. Già al lavoro per costruire la Casa di Babbo Natale alla Fortezza, accanto al quartier generale della fantasia e delle Meraviglie.

Movimenti al Prato: qui ArezzoIntour lancia il bando per il villaggio degli artigiani, intorno all’anello del parco storico: una cittadella in stile montagna, con quaranta piccoli chalet che custodiscono piccole-grandi creazioni. La manifestazione di interesse è già stata pubblicata. Le casette di legno saranno allestite nel grande villaggio di Natale del Prato che aprirà le porte il 16 novembre per chiuderle giusto in tempo per la Befana (6 gennaio 2025). E ora scatta la corsa alla prenotazione della casetta dove mettere in mostra i gioielli dell’artigianato ma anche quelli della buona cucina e gastronomia, tutto a chilometri zero. Sì, una corsa a chi arriva prima si potrebbe dire, visto che lo scorso anno la lista degli aspiranti inquilini delle casette era talmente lunga da lasciarne per strada un bel pò.

Ora si riparte. le domande vanno presentate entro le 14 del 23 settembre. In caso di interesse per più di una casina per effettuare attività diverse, è necessario "compilare una domanda per ogni casina specificando il tipo di attività esercitata", si legge sul sito di ArezzoInTour, accanto alle regole di ingaggio per entrare nel villaggio di Natale. "Le Casine saranno assegnate tenendo conto dei fattori sotto indicati, su decisione insindacabile del Cda della Fondazione e non sarà realizzata una graduatoria". L’invito a manifestare l’interesse a partecipare al bando serve a completare "un’indagine conoscitiva per individuare un numero adeguato di espositori".

Come detto, la Fortezza viaggia verso un rafforzamento della sua proposta tradizionale, e che pure aveva trovato via via dei fans: manterrà il villaggio della fantasia e delle meraviglie ma sarà la nuova sede della Casa di Babbo Natale. Anche questa un’iniziativa Confcommercio, finora centrata sul palazzo di Fraternita, dove invece, si trasferirà il magico mondo delle Lego: il carosello dei mattoncini e i capolavori che ripropongono in scala alcuni degli angoli più famosi della Terra, raccoglie il testimone da Santa Claus. Non pare vero, ma Natale è già qui.

Lucia Bigozzi