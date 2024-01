Carnevale e teatro delle marionette all’Artistico

E’ quasi tempo di Carnevale ed iniziano gli eventi dedicati ai più piccoli e al loro divertimento in questo periodo dell’anno.

Un evento in maschera per bambini a ingresso libero ma adatto anche ai più piccoli, è quello in programma il prossimo 28 gennaio ore 16.30 nel Salone delle feste del Circolo Artistico in Corso Italia 108 ad Arezzo.

Un bellissimo modo per festeggiare il Carnevale in uno degli ambienti storici della città con la possibilità di assistere ad uno spettacolo ormai più unico che raro.

Il Teatrino delle Marionette è stato costruito a Gracciano alla fine degli anni ‘90, interamente a mano, da due artigiani locali: Guido Masneri e Bruno Pinzi. Nel corso degli ultimi anni ha portato in scena numerosi spettacoli dedicati ai bambini, con storie e marionette ispirate alla commedia dell’arte.

Appuntamento domenica 28 gennaio al Circolo artistico con un pomeriggio di divertimento, maschere e teatro.