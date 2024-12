Capodanno in piazza a San Giovanni

Arezzo, 20 dicembre 2024 – A San Giovanni anche quest'anno si festeggerà il Capodanno in piazza. Tutto è pronto per l'atteso evento che inizierà alle 22 del 31 dicembre nella centralissima piazza Cavour. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, quest'anno costruita attorno al grande albero di Natale, sarà al centro della festa organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Apertura straordinaria dell'attrazione gestita da Iussi Evento per scivolare leggeri, cantare, ballare in compagnia. E alle 23 arriveranno gli Stranobakkano per un concerto che si preannuncia elettrizzante. Dopo il grande successo dell'evento per la festa del Perdono, c'è grande trepidazione per il rito Una storica e coinvolgente band valdarnese attiva da oltre 20 anni con varie formazioni e che ha all'attivo una grande quantità di concerti sparsi per tutto il centro Italia. Caratteristica unica quella di prendere delle cover e stravolgerle a modo loro creando una sorta di suono originale, riconoscibile e molto apprezzato che ha permesso agli Stranobakkano di calcare loro palchi molto prestigiosi insieme ad artisti anche di livello internazionale come ad esempio Bandabardò, MCR, Tonino Carotone , Perturbazione, Cristina D'avena, Carlo Monni diventando a volte la band dell'artista stesso.

"Con grande orgoglio – hanno detto il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e gli assessori al commercio e attività produttive Massimo Pellegrini e alla cultura Fabio Franchi – riproponiamo anche quest'anno, dopo il grande successo dello scorso anno, il Capodanno in piazza, un evento che, come sempre, è organizzato dal Comune insieme alla Pro Loco. La nostra piazza si trasformerà in un punto di incontro e di festa per tutta la comunità. Avremo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sta riscuotendo un enorme successo tra grandi e piccini, e non mancherà il tradizionale brindisi di mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo anno con gioia e allegria. Ma c’è grande attesa, soprattutto, per il concerto degli Stranobakkano, che sono un vero e proprio concentrato di energia e divertimento – hanno aggiunto - Siamo certi che sapranno regalare uno spettacolo coinvolgente e travolgente, per una serata che resterà nel cuore di tutti. Un evento gratuito che rappresenta un’occasione unica per stare insieme, divertirsi e, soprattutto, per ritrovarsi come comunità. È un'opportunità per scambiarsi sorrisi e auguri, e sentire ancora più forte il legame che ci unisce". “Siamo davvero felici - ha commentato Alberto Checchi degli Stranobakkano - di tornare in una città che, a settembre scorso, ci ha accolto con grande calore e partecipazione. Sarà un piacere salutare l’anno vecchio e festeggiare insieme l’arrivo del 2025 scatenandoci in piazza Cavour”.

Allo scoccare della mezzanotte, tutti i cittadini potranno festeggiare e fare cincin con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco in collaborazione con il circolo Sauro Billi di Ponte alle Forche. Saranno presenti postazioni di food and beverage con il truck di Dario Cecchini e il banco del locale W.I.P. - Work In Progress di Terranuova Bracciolini. Anche alcune attività della piazza saranno aperte per la serata. “Dopo la bellissima festa dello scorso anno – ha commentato il presidente della Pro Loco Angelo Bonadio insieme al consigliere Claudio Calamandrei – siamo orgogliosi di riproporre il Capodanno in piazza. Sarà un evento coinvolgente all’insegna del divertimento e del piacere di stare insieme”.