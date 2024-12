Cantiere stop, via Romana riapre. Comune e Nuove Acque: accordo con i commercianti

Per le feste è stata riaperta via Romana come era stato concordato nelle settimane passate tra il Comune di Arezzo, i commercianti dell’arteria aretina e Nuove Acque. Adesso i negozi sono raggiungibili con più facilità ed è possibile per gli aretini e i turisti fare shopping.

C’è però da dire che la viabilità sarà ristabilita soltanto per il Natale e le feste. Finito tutto il cantiere sarà rimesso in piede e il gestore idrico Nuove Acque porterà avanti il cantiere che andrà avanti fino in primavera. Si tratta di opere necessarie per risolvere il rischio idraulico. La vice sindaco Lucia Tanti: “Il nostro percorso condiviso sta proseguendo e dà risultati: la promozione ad hoc delle attività di Via Romana, il potenziamento della luminarie, i tempi rispettati sul massiccio intervento di sicurezza idraulica, lo scambio continuo di informazioni.

Grazie alle Categorie economiche, ai tanti singoli commercianti, a Nuove Acque, alla collaborazione dei cittadini stiamo tutti insieme dimostrando che imponenti lavori per la sicurezza idraulica – non rinviabili e preziosi come tutti sappiamo – e il lavoro, possono trovare la sintesi nell’interesse di tutta la città“.