Cane l’azzanna mentre passeggia. Denuncia e prognosi di 7 giorni

Stava passeggiando con il suo barboncino quando un cane l’ha aggredita alle spalle e l’ha azzannata sulla coscia. Poi ha continuato a inseguirla. La donna è scappata e ha trovato riparo in un cancello di un’abitazione aperto per caso. All’ospedale le hanno dato una prognosi di 7 giorni mentre la vicenda il giorno dopo è stata denunciata ai carabinieri. L’ipotesi di reato è lesioni personali.

Siamo nella zona della stazione ferroviaria, a Castiglion Fiorentino. E’ mercoledì scorso e sono circa le 19. La donna, residente a Castiglioni, stava facendo la sua classica passeggiata con il suo barboncino quando ha notato un cane di grossa taglia abbagliare agitato verso di lei e il suo peloso. "Preoccupata ho chiesto alla signora, proprietaria del cane, se fosse tutto sotto controllo e lei mi ha detto di sì e di stare tranquilla".

Dopo pochi passi dopo però il cane, simile ad un corso, è uscito dal recinto e le si è avventato addosso, all’altezza del supermercato della zona: "ho preso il mio barboncino in braccio e mi sono girata per proteggermi il volto, ma mi ha morso sulla gamba e sul fianco destro - ci racconta - per fortuna ho trovato il cancellino di una casa aperta e sono entrata ma dalla paura e dalla foga sono inciampata sulle scale e mi sono fatta male". La famiglia che abita al primo piano della casa ha sentito le urla della donna e il cane che abbaiava, si è affacciata ed ha visto quello che stava succedendo. Così hanno aperto la porta e hanno messo in riparo il barboncino e la padrona che intanto stava sanguinando dalla gamba.

In qualche modo la donna è stata medicata alle ferite e intanto sono arrivati i proprietari del corso. "Anziché aiutarmi hanno minimizzato, mi hanno urlato contro dicendomi che era soltanto un graffio, che il loro cane voleva solo giocare, anche se stavo sentendo un grande dolore, avevo le mani piene di sangue - ci spiega - per fortuna la famiglia che mi ha aperto la porta mi ha portato alla casa della salute di Castiglioni e poi al pronto soccorso della Fratta per essere medicata visto che doveva essere seguita da un medico specializzato".

Alla fine la prognosi firmata dai dottori dell’ospedale di Cortona è di 7 giorni, da seguire con cura antibiotica e medicazioni sulla gamba ferita. Al più un’ecografia se il dolore persistesse. Il giorno dopo la donna ha sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Castiglion Fiorentino. L’ipotesi di reato che dovrà essere accertata è quella di lesioni personali colpose.

L.A.