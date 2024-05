Calcit, un’altra raccolta fondi al Signorelli

CORTONA

Due settimane a tutto Calcit. Cortona torna a fare la sua parte per la storica associazione che si occupa della lotta contro i tumori. Sono in programma nei prossimi due fine settimana due importanti momenti di spettacolo e attività per i più piccoli che serviranno attivamente a raccogliere fondi per le attività portate avanti con abnegazione dall’associazione. Si comincia proprio domani con lo spettacolo al teatro Signorelli quando la compagnia dialettale "Gente de Santamarinova" (nella foto) proporrà il nuovo spettacolo teatrale "Il padrone combina il contadino va in rovina. La commedia è stata scritta e viene diretta da Franca Paci che con questo spettacolo celebra anche il decennale della compagnia. I proventi della serata, per altro già al sold out, andrà interamente in favore del Calcit. La settimana successiva saranno i più giovani i protagonisti dei progetti del Calcit grazie allo storico e immancabile "mercatino dei ragazzi" L’appuntamento è fissato per domenica 19 maggio dalle ore 10 alle 19 in piazza della Repubblica e piazza Signorelli. Il Mercatino è aperto a tutti i ragazzi delle scuole del territorio, che con l’aiuto di genitori e insegnanti, allestiranno bancarelle dove saranno esposti giochi, giornaletti, indumenti ed altro materiale che potrà essere acquistato da chi vorrà offrire il proprio contributo all’iniziativa. Potranno partecipare anche le altre associazioni del volontariato, strutture ed organizzazioni del terzo settore del territorio. "L’obiettivo – ricorda il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri – è anche quello dell’inclusione sociale oltre che di fare rete nel territorio tra le varie associazioni. Questo impegno ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi".