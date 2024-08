Borgo Jazz nel palcoscenico del centro. Cinque giorni coi migliori musicisti

di Claudio Roselli

Torna il fascino del jazz a con "Borgo Jazz", manifestazione che animerà le strade e i luoghi della città con la classe che da sempre contraddistingue questo genere musicale. Da oggi a lunedì 5 agosto, il centro storico diventa il palcoscenico per una serie di concerti imperdibili, grazie all’impegno del Jazz Club Valtiberina in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico e il Comune . Ultima tappa di questo calendario sarà la suggestiva piazza Umberto I di Monterchi, il 6 agosto, in collaborazione con il Monterchi Festival. L’edizione 2024 di Borgo Jazz promette di regalare emozioni indimenticabili con i migliori musicisti jazz, sia locali che internazionali. I concerti si terranno in vari spazi del centro storico, incastonandosi perfettamente in un contesto già bellissimo come quello della città pierfrancescana. Il successo delle passate edizioni ha permesso di ricreare una splendida sinergia per questa nuova edizione.

A sostenere il festival, oltre al Comune , ci sono anche generosi sponsor e associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Borgo Jazz 2024 si svilupperà per sei giorni tra eventi musicali, abbinati al buon cibo e al buon bere, una gioia per le orecchie ed il palato. Ogni serata sarà un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera suggestiva del jazz e per godere delle bellezze storiche e artistiche . Si comincia alle 21 odierne in piazza Garibaldi con il pianista e compositore Ramberto Ciammarughi di Assisi, accompagnato nel suo viaggio pianistico in "Una vita" da tre giovani musicisti fra i più interessanti della nuova scena italiana: il fisarmonicista Federico Gili, il sassofonista Lorenzo Bisogno e il chitarrista Gerardo Grande. Domani alle 19, esordio al giardinetto di via San Puccio con il concerto alle panchine rosse (simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne), poi si tornerà in piazza Garibaldi alle 21.30 con un duo di eccezione, composto dal clarinettista Gabriele Mirabassi e dal fisarmonicista Simone Zanchini. Sabato 3 verrà aperto il chiostro di San Francesco e poi agli Orti Urbani ci sarà il trio guidato dal chitarrista Fabio Zeppetella. "Siamo lieti di poter contribuire alla realizzazione di una manifestazione che sta avendo sempre più slancio nel panorama musicale non solo locale, ma a livello nazionale – ha dichiarato l’assessore Francesca Mercati – e il Comune si è impegnato a supportare l’evento, che rappresenta un momento importante dell’estate al Borgo per residenti e facciamo i nostri complimenti agli organizzatori che anche quest’anno hanno realizzato un calendario davvero intenso, coinvolgendo molte realtà del territorio e non solo".