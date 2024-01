Blitz dei carabinieri. Spacciatore arrestato

MONTEVARCHI

Pizzicato con hashish e cocaina, arrestato per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni, come sempre molto attivi per i rituali controlli finalizzati a contrastare i reati in maniera di stupefacenti, hanno arrestato un ventiseienne di origini albanesi, regolarmente presente sul territorio nazionale, colto in possesso di quantitativi di stupefacenti tali da presumere che fossero destinati non ad uso personale ma allo spaccio. L’operazione si è svolta nel pieno centro di Montevarchi, gli uomini dell’Arma hanno notato l’atteggiamento piuttosto guardingo dell’uomo che alla vista dei militari, con fare sempre più sospetto, tentava di cambiare strada per evitare i controlli di rito. Dopo averlo fermato e, successivamente, sottoposto a perquisizione personale hanno rinvenuto tutto il materiale stupefacente destinato al mercato, nella fattispecie è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e due dosi di hashish, confezionate in bustine di cellophane e pronte per essere cedute.

A fronte di tale operazione, si è successivamente optato per proseguire le ricerche anche nell’abitazione e dell’uomo e, infatti, all’interno delle sue mura domestiche, veniva rinvenuto l’occorrente per la preparazione delle dosi di stupefacente stesso oltre ad altre di cocaina già confezionate e pronte per la vendita. Il quadro, insomma, era piuttosto chiaro sotto ogni punto di vista, ecco quindi scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Il materiale è stato poi sequestrato, verrà sottoposto alle previste analisi chimiche e al termine delle stesse sarà possibile determinare l’intensità delle principio attivo e, conseguentemente, la sua pericolosità.

Massimo Bagiardi