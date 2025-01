Bilancio triennale da 170 milioni. Priorità per scuole, teatro e strade

Un bilancio da oltre 170 milioni di euro nel prossimo triennio, con investimenti in opere pubbliche superiori a 43 milioni di euro. Questi i principali dati del bilancio di previsione 2025-2027, approvato la settimana scorsa in consiglio comunale a San Giovanni e presentato ieri mattina dal sindaco Valentina Vadi e dall’assessore con delega al bilancio Lorenzo Cursi. Quest’anno saranno completati il nuovo teatro comunale, i due edifici scolastici realizzati grazie a bandi Pnrr, ovvero lo "0-6 Rosai Caiani" che sarà operativo già per il prossimo anno scolastico e il nido comunale del Ponte alle Forche che sarà ultimato entro il 2025.

Previsti poi interventi nei due musei comunali nell’ambito del progetto teso alla "rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura", finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi europei. Dal bando Pnrr "Rivoluzione verde e transizione ecologica. Tutela del territorio e della risorsa idrica" sono stati poi assegnati 2 milioni 330 mila euro al comune di San Giovanni che serviranno a finanziare il primo stralcio dell’intervento di difesa spondale dell’Arno, nel tratto compreso tra l’immissione del borro dei Frati e ponte Ipazia in entrambi i lati del fiume. I lavori sono stati aggiudicati negli scorsi giorni e verranno eseguiti nell’estate del 2025.

Sono poi in corso di realizzazione alcune opere che si concluderanno nelle prossime annualità: la riqualificazione complessiva dell’ex pastificio di via Gadda, dove troveranno sede il centro per l’impiego e il centro servizi per la marginalità sociale, la messa a terra del progetto "Tra natura e cultura", con l’anello fra Lungarno Don Minzoni e via 7 fratelli Cervi, i lavori di riqualificazione di palazzo Corboli e dei Chiassi e il senior housing di via Milano.

Infine la passerella ciclopedonale che collegherà l’Oltrarno al centro storico, grazie alla convenzione sottoscritta con Autostrade. 1,2 milioni di euro, soldi regionali, consentiranno poi di realizzare la nuova palestra nell’area sportiva di piazza Casprini. Sempre sull’edilizia sportiva, nella prossima primavera, il Comune parteciperà al bando regionale per poter realizzare un intervento allo stadio Fedini, relativo agli spogliatoi, successivo step di riqualificazione dello stadio. "In un quadro generale complesso – ha detto il sindaco Vadi - abbiamo portato avanti una manovra di bilancio che ha l’obiettivo principale di mantenere il livello di servizi al cittadino che abbiamo garantito negli anni passati, nei diversi ambiti, da quello sociale a quello educativo a quello culturale. Ciò ha portato con sé un’attenta spending review delle spese e anche un aggiornamento e adeguamento delle tariffe, che non era stato possibile realizzare negli anni precedenti per motivazioni legate, in modo particolare, alle criticità contingenti alla pandemia e al post pandemia. "Questo bilancio ed i relativi investimenti e opere pubbliche – ha aggiunto l’assessore Cursi - hanno l’obiettivo di concorrere a realizzare una cittadina attrattiva, vivibile negli spazi pubblici all’aperto e nei suoi edifici di carattere culturale e storico artistico. Una San Giovanni che sia accessibile e in grado di garantire servizi e opportunità di crescita educativa e culturale e che sia, soprattutto, attrattiva e che veda le proprie piazze partecipate e ricche di socialità".