Biblioteca comunale Giovannini: arriva la ludoteca con giochi di ruolo e giochi da tavolo

Arezzo, 25 settembre 2024 – Il 6 ottobre prossimo alle 16 nella Biblioteca comunale Giovannini, nel centro storico di Bibbiena, sarà inaugurato il progetto ludoteca grazie all’Associazione L’antro del Badalischio promosso da Francesco Martini e Gabriele Manecchi.

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini commenta: “Da tempo avevamo pensato a uno spazio ludoteca dedicato soprattutto ai giovani, ma non solo, presso la nostra biblioteca, poi Francesco Martini con la sua associazione ci ha offerto la grande opportunità di poter arricchire il nostro progetto con i giochi di ruolo e i giochi da tavolo con una realtà che lo fa da almeno dieci anni, coinvolgendo decine di persone.

Siamo davvero contenti per questo nuovo percorso che ci consente di aprire le porte della biblioteca a un pubblico ancora più ampio di perone e interessati”. L’antro del Badalischio si occupa da dieci anni di giochi di ruolo e giochi da tavolo in Casentino e collabora anche con realtà del capoluogo di provincia.

Francesco Martini commenta: “Il nostro obbiettivo è quello di portare in biblioteca gruppi di gioco organizzato, ritrovarsi, stare insieme e divertirsi in modo sano e creativo.

Noi ci occupiamo sia di gioco da tavolo che di giochi di ruolo e porteremo in biblioteca la nostra passione che in questi giorni, abbiamo piacevolmente scoperto, che è condivisa da tante persone anche nella nostra valle. Siamo contenti di poter iniziare questo nuovo percorso e ringraziamo Francesca Nassini per aver accolto la nostra proposta con tanto entusiasmo”.

I giochi di ruolo sono un genere ludico in cui i giocatori gestiscono o interpretano un proprio personaggio all'interno di un mondo immaginario e questo, in biblioteca si legherà anche alle letture settimanali e al club del libro.

A questo proposito Nassini commenta: “Sta iniziando una nuova era per la nostra biblioteca dove libri, letture, letture animate per bambini, si uniscono a altre realtà come il gioco di ruolo che si ciba comunque di creatività immaginazione e fantasia che solo i libri sono capaci di alimentare.

La sera sarà dedicata ai più grandi mentre il sabato pomeriggio ai bambini con letture e laboratori da ottobre fino ad aprile. Un programma di grande respiro che ci consente, finalmente, di apire le porte della biblioteca e integrarla con le realtà esterne.

Un grande risultato che fa onore alla nostra cittadina, al percorso che abbiamo intrapreso e soprattutto a tutti gli operatori e alle associazioni che qui convergono”. In arrivo alla Biblioteca Giovannini insieme alla ludoteca: Un corso di fotografia per i bambini fatto dal Club Fotografico Avis di Bibbiena; il Festival del Libro che avrà qui una sede importante e tornerà a Bibbiena dal 24 febbraio al 19 marzo; continuano gli eventi dei Club del Libro per bambini e adulti.

La Biblioteca Giovannini è divisa in varie sezioni: sezione multiculturale e multi linguistica, sezione locale, emeroteca. Recentemente è stata arricchita anche di altre sezioni ovvero Turismo, digitale, alimentazione, arte e architettura. Nei locali è inoltre stato da poco allestito uno spazio speciale con un fondo di 70 volumi per ipovedenti con testi scritti in braille.