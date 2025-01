Bando di concorso pubblico per assumere un ingegnere

Il Comune di Carrara informa che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di un ingegnere, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego i candidati dovranno possedere anche specifico titolo di studio, laurea in uno dei seguenti ambiti: ingegneria civile e ambientale, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio oppure ingegneria edile-architettura. Previsto il superamento di una prova scritta e di una prova orale. La domanda di partecipazione al con corso deve essere redatta e inviata esclusivamente tra mite il Portale Unico del Reclutamento gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, entro il 19 gennaio. Il bando di concorso è disponibile anche sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it