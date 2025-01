Baby spacciatori in azione. Uno a segno davanti a scuola

Sono in tutto 3 i minorenni finiti nei guai a Cortona per droga. I carabinieri della Compagnia del territorio li hanno denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di tre giovani classe 2007, italiani, tutti residenti nel cortonese. I militari li tenevano d’occhio già da qualche tempo intenti a contrastare il giro di droga che imperversa anche tra i giovanissimi. Uno di loro, è stato beccato mentre cedeva droga a dei coetanei fuori da una scuola superiore del territorio. La procura a quel punto ha autorizzato la perquisizione domiciliare sia a casa del giovane beccato a spacciare che si altri due suoi coetanei, indicati come parte di una rete di baby spacciatori della zona. La perquisizione ha dato i suoi frutti rinvenendo complessivamente 30 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. Per i tre, tutti incensurati, è così scattata così la denuncia e sarà ora la Procura dei minori di Firenze ad occuparsi delle accuse.

Sempre per droga sono finiti questa volta in manette un uomo e una donna trentenni entrambi di nazionalità albanesi. Sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, ha trarli in arresto in flagranza di reato. I due sono stati fermati durante i controlli su strada a bordo di un’autovettura intestata ad una società di noleggio. Sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare da cui è emersa della droga. 1 grammo di cocaina era stata nascosta all’interno dell’intercapedine della tappezzeria. Altra droga è stata invece trovata nel bagaglio della donna: 2 involucri di cocaina di 4 grammi, un involucro con hashish da 3,5 grammi, due frammenti di hashish del peso rispettivamente di 0,5 grammi circa e 0,65 circa e uno spinello preconfezionato. È scattata anche la perquisizione domiciliare eseguita in una camera di albergo di una struttura ricettiva che si trova in provincia di Perugia, occupata e nella disponibilità della coppia. Qui i Carabinieri hanno trovato molta altra sostanza stupefacente, in particolare 138 grammi di cocaina insieme a sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, bilancino elettronico di precisione, un frammento di crack di 0,5 grammi. I due sono stati così arrestati e condotti alla Casa Circondariale di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Appena due mesi fa gli stessi Carabinieri della Compagnia di Cortona guidata dal capitano Antonio De Santis erano riusciti a fermare, dopo un rocambolesco inseguimento, due giovani di 24 e 25 anni entrambi di origini albanesi scoperti con quasi due chili di cocaina, dando così un altro duro e importante colpo al mercato della droga nel territorio della Valdichiana. Nel corso della notte scorsa, inoltre, inoltre gli stessi Carabinieri hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando numerosi posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie della Val di Chiana aretina nei territori ricompresi tra i comuni di Lucignano, Monte San Savino, Cortona e Foiano della Chiana. Numerosi i militari ed i mezzi dell’Arma impiegati, che hanno consentito di identificare 127 persone e controllare 81 veicoli.