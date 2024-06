Auto d’epoca sfilano al trofeo. Menchetti

MONTE SAN SAVINO

Il 2024 è l’anno del primo Trofeo Menchetti, un raduno turistico e culturale di auto d’epoca che il 9 giugno sfileranno per le vie della Valdichiana.

"E’ un evento che ci è stato proposto qualche anno fa e ha subito coinvolto in primis mio padre che, non solo è un appassionato di auto d’epoca, ma perché questa iniziativa ripercorre le strade che aveva percorso prima con la bicicletta, poi con l’ape e infine con il furgone per consegnare il pane" racconta Corrado Menchetti, titolare del Panificio Menchetti insieme al fratello.

Ci saranno tanti partecipanti, un pò da tutta Italia e per questo Menchetti metterà in piedi un buffet offerto con i sapori tipici della nostra terra con tutte le leccornie che connotano il panificio. Ai nastri di partenza ci saranno quasi 100 iscritti ad ora: "Partiamo alle 9,30 dalla sede centrale di Menchetti a Cesa e andiamo verso Castiglion Fiorentino, passiamo dentro il corso e poi via in direzione Foiano e infine a Monte San Savino dove facciamo un aperitivo offerto da Menchetti nei giardini pensili e infine torniamo al Panificio per pranzo" dice Davide Bartolini, di Mdm Racing che organizza l’iniziativa patrocinata dal Comune di Monte San Savino. "L’auspicio è quello di portare le auto storiche in questa zona della Valdichiana, un pò come dice lo slogan di Menchetti: più sapore al tempo – prosegue Stefano Reali, all’organizzazione con Mdm Racing – sono due mondi che si incontrano, Menchetti e le auto storiche, due mondi infiniti che raccolgono tante emozioni che la gente ha voglia di scoprire perché di fatto si parla di una nostra eccellenza".

L.A.