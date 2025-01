Arti & Giovanisì in tour. Il progetto regionale fa tappa al liceo Artistico

Arti e Giovanisì, al via il tour in camper per raccontare opportunità e servizi per impiego. È partito da Lucca il tour di Arti e Giovanisì, che attraverserà in 65 tappe tutta la Toscana per incontrare studentesse, studenti e persone in cerca di lavoro. Si chiama "Arti & Giovanisì in tour. In viaggio per il tuo domani". Sarà un tour che andrà avanti fino a ottobre 2025 con l’Agenzia regionale toscana per l’impiego e il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Il 17 gennaio tappa al Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo.