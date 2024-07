Arrivano giovani da tutta Italia per i concerti

MONTE SAN SAVINO

Saranno ben 140 i giovani e giovanissimi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero i protagonisti del Monte San Savino Festival. Al via domani in città la kermesse musicale che propone un programma con masterclass, concerti e tanti appuntamenti musicali tra saggi e performance, con al centro sempre la Musica Classica ed i giovani. Domani alle ore 20 un concerto sinfonico dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto alle ore 20, ad ingresso libero, nella cornice della rinascimentale Piazza Gamurrini. Sarà anche l’occasione per festeggiare, in musica, la ricorrenza della concessione al Comune di Monte San Savino del titolo di Città, evento avvenuto il 22 luglio 1991. Gli oltre 40 musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto proporranno un repertorio tra Haydn e Beethoven. Un concerto per raccontare l’evoluzione della musica classica, dalla maestria delle origini alla rivoluzione sonora. L’Orchestra sarà diretta dal Maestro Filipe Cunha (nella foto), portoghese, che ha collaborato con numerose orchestre in tutto il mondo, ed attualmente è direttore dell’Orchestra Filarmonica di Braga. Al pianoforte ci sarà il Maestro Marcello Mazzoni. Da lunedì prenderanno il via le masterclass ed i ragazzi/e invaderanno la città con i loro strumenti ed il loro contagioso entusiasmo. Le lezioni, che proseguiranno per due settimane, si svolgeranno nei luoghi più suggestivi del centro storico. Tra gli eventi più attesi il "Candelight Concert", che proprio il festival savinese propose con successo per primo nella provincia. "La città grazie al suo festival si pone sempre di più come centro propulsivo della musica", confermano gli amministratori.

La.Lu.