Arriva il jazz di Broadway. Opera Seme al Petrarca

Si conclude stasera la seconda edizione di Opera Seme Festival, la cinque giorni dedicata al mondo dell’opera con concerti, spettacoli e masterclass organizzati da “Spazio Seme centro internazionale” e patrocinati dal Comune di Arezzo. Il festival presenta la terza di tre opere liriche in un grande concerto conclusivo. Stasera il festival si concluderà alle 21,15 in grande stile al Teatro Petrarca con lo spettacolo "Jazz on Broadway" (biglietto Intero euro 20, ridotto 12 in prevendita su ticket one). Questa imponente produzione vedrà sul palco ventitré giovani cantanti dell’Opera Seme International Voice Program, diretti da Gianni Bruschi (nella foto), accompagnati sempre da Oida Orchestra Instabile di Arezzo diretta dal maestro Matthew Schloneger dell’Opera Kansas con un ensemble di dieci elementi composto da jazzisti e dal quartetto d’archi con Lorenzo Rossi, Marna Fumarola, Erika Capanni, Elisa Pieschi.

Il concerto ripercorrerà le atmosfere intramontabili di musical come “Porgy & Bess”, “Les Miserables”, “The Phantom of the Opera”, “West side Story”, “The Sound of Music”, “The Wizard of Oz”, “On a clear day you can see forever”, “Hamilton”, arricchiti da standard jazz composti da George Gershwin, Richard Rogers, Harold Arlen e altri ancora. In collaborazione con l’Associazione Music di Arezzo, il concerto prevede anche una performance con giovani danzatori americani in residenza artistica a Spazio Seme per il programma “Moving Environment” con coreografie di Leonardo Lambruschini, Consuelo Pacheco e un intervento narrativo di Francesco Botti.